طرحهای وزارت نیرو در بوشهر تسریع شود
استاندار بوشهر خواستار شتاب گرفتن عملیات اجرایی تکمیل طرحهای وزارت نیرو در استان و بهرهبرداری بر اساس برنامه زمانبندی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه سد دالکی یکی از طرحهای مهم و بزرگ استان است، اظهار کرد: تکمیل این سد که از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است از مطالبات مهم مردم به ویژه کشاورزان دشتستان است که ضرورت دارد اعتبارات مورد نیاز آن تامین شود.
وی بر توجه به تسریع در تکمیل و آبگیرى سد باهوش تنگستان نیز تاکید کرد و گفت: تزریق اعتبار به سد باهوش تنگستان یکی از درخواستهای مهم است که امید میرود این طرح بر اساس برنامه تعیین شده آبگیری و افتتاح شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو نیز بر ضرورت رفع چالشهای مالی و اجرایی طرحهای وزارت نیرو در استان بوشهر تأکید کرد و یادآور شد: سد دالکی به عنوان یکی از بزرگترین سازههای آبی، نقش اساسی در امنیت آب کشاورزی شهرستان دشتستان دارد.
یزدان رضایی با بیان اینکه این سد با هدف تأمین آب پایدار برای اراضی کشاورزی و بهویژه باغهای نخل دشتستان طراحی شده است، تأکید کرد: تکمیل سد دالکی بخش مهمی از معادله پایداری اقتصادی و اشتغال منطقه را رقم میزند.
معاون وزیر نیرو با اشار به اینکه فرآیند تکمیل سازههای جانبی سد دالکی نیازمند تأمین اعتبار قابل توجهی است، گفت: در تلاش هستیم با تأمین منابع مالی بیشتر، زمینه بهرهبرداری این سد مهم در دوره دولت چهاردهم را فراهم کنیم.