اجلاس منطقه‌ای وزرای حمل‌ و نقل که به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شده بود، امروز با نشست‌های تخصصی و مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در نشست‌های پایانی این اجلاس، موضوعاتی چون ایمنی جاده‌ای با شعار «راه‌های ایمن، زندگی ایمن» و همکاری‌های دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه حمل‌ و نقل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در مراسم اختتامیه نمایندگان حاضر به جمع‌بندی مباحث دو روزه اجلاس پرداخته و بر تداوم همکاری‌های میان کشور‌های منطقه برای توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ایمن تأکید کردند.

شرکت کنندگان با تأکید بر اهمیت اتصال منطقه‌ای و همکاری میان کشور‌های همسایه، توسعه حمل‌ و نقل را زمینه‌ساز رشد اقتصادی و صلح پایدار در منطقه دانستند.