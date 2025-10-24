پخش زنده
اجلاس منطقهای وزرای حمل و نقل که به میزبانی اسلامآباد برگزار شده بود، امروز با نشستهای تخصصی و مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در نشستهای پایانی این اجلاس، موضوعاتی چون ایمنی جادهای با شعار «راههای ایمن، زندگی ایمن» و همکاریهای دریایی و همکاریهای منطقهای در حوزه حمل و نقل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در مراسم اختتامیه نمایندگان حاضر به جمعبندی مباحث دو روزه اجلاس پرداخته و بر تداوم همکاریهای میان کشورهای منطقه برای توسعه زیرساختهای هوشمند و ایمن تأکید کردند.
شرکت کنندگان با تأکید بر اهمیت اتصال منطقهای و همکاری میان کشورهای همسایه، توسعه حمل و نقل را زمینهساز رشد اقتصادی و صلح پایدار در منطقه دانستند.