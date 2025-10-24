به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت : توسعه زیرساخت های گردشگری کوهبنان ، در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شمال استان کرمان و با هدف معرفی ظرفیت‌های نوظهور گردشگری انجام می شود.

مرتضی نیکرو با تأکید بر اینکه کوهبنان ، به عنوان یکی از مقاصد جدید گردشگری استان کرمان ، ظرفیت زیادی برای توسعه گردشگری پایدار دارد، گفت : اجرای این طرح علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه اشتغال‌زایی برای جامعه محلی را فراهم کرده و گامی مؤثر در مسیر تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» به شمار می‌رود.

وی افزود: در قالب این طرح اجرای کاشیکاری، سرامیک‌کاری، عملیات سبک با فولاد و کف‌سازی در دستور کار قرار گرفته است تا زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران و ارتقای خدمات رفاهی در این منطقه فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان گفت : توسعه مناطق گردشگری کمتر شناخته‌شده‌ای همچون آسیاب هشتم، نقش مهمی در تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری استان و تقویت جایگاه کرمان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور ایفا می‌کند.