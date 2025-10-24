به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فاطمه آروانه افزود: عمران منصوری در رشته فناوری خودرو مدال برنز و مقام سوم کشوری را کسب کرد.

همچنین در رشته صافکاری خودرو امین ظهرابی دیگر مهارت آموخته همدانی مقام سوم کشوری و مدال برنز را بدست آورد

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان تصریح کرد: امیر مهدی حمزه‌ای از مهارت آموختگان فنی و حرفه‌ای در رشته فرز (CNC) به مقام سوم کشوری و مدال برنز دست یافت. خانم آروانه افزود: ۹ دیپلم افتخارنیز در رشته‌های کنترل صنعتی با تلاش سید امیررضا موسوی، پیرایش مردانه توسط علی اکبری، جوشکاری مهدی قائمی پناهیان، فناوری طراحی گرافیک علی محمد سوری، فناوری مد (خیاطی) فاطمه رزاقی، مکاترونیک سینا اژدری و محسن عسگری آریا، نانوایی نان حجیم سیده نگین حسینی و نقاشی خودرو محمدرضا سیاح بابایی کسب شد.

تیم این استان متشکل از ۱۸ نفر از جوانان زیر ۲۱ سال در ۱۶ رشته به این مسابقات اعزام شدند و با شرکت کنندگانی از سایر استان‌ها به رقابت پرداختند. / نفرات برگزیده این دوره از مسابقات به اردوی آماده سازی تیم ملی مهارت دعوت می‌شوند تا بعد از آماده سازی به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ شانگهای چین اعزام شوند.