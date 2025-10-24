اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار برابر ذوبآهن
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب تیمش برای دیدار برابر ذوبآهن را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، وحید هاشمیان ترکیب پرسپولیس را برای دیدار برابر ذوبآهن را مشخص کرد. بر همین اساس پرسپولیس امروز با ترکیب پیام نیازمند، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، امید عالیشاه، مرتضی پورعلیگنجیظز سروش رفیعی، محمد حسین کنعانیزادگان، باکیچ، محمد عمری، علی علیپور و سرژ اوریه به میدان میرود.
تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان ذوبآهن اصفهان است.