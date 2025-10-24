فطیر آشتیان، نان سنتی و خوشعطری است که ریشه در فرهنگ مهماننواز مردم این شهرستان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فطیر آشتیان، میراثی شیرین از دل سنت و مهارت است.
فطیر آشتیان، نان سنتی و خوشعطر شهر آشتیان در استان مرکزی، یکی از کهنترین و شناختهشدهترین سوغات این دیار است که ریشه در فرهنگ مهماننوازی و ذوق بیپایان زنان هنرمند آشتیانی دارد.
این نان شیرین و خوشمزه، سالهاست که نماد اصالت، سادگی و صمیمیت مردم این منطقه به شمار میرود.
فطیر آشتیان با ترکیبی ساده، اما با کیفیت از آرد گندم، شیر، روغن حیوانی یا کره، تخممرغ، شکر و ... تهیه میشود.
در روزگار گذشته، پخت فطیر آشتیان در منازل و تنورهای گلی انجام میشده، اما امروز با توجه به استقبال گردشگران بعنوان یک شغل رواج یافته است.
بسیاری از مسافران، فطیر آشتیان را به عنوان سوغات اصلی این شهر با خود میبرند و آن را نمادی از ذوق و اصالت ایرانی میدانند.
فطیر آشتیان، همچنان نمادی از مهر و مهماننوازی مردمان این شهر است؛ نانی که طعم شیرینش با خاطرات کودکی و گرمای تنورهای خاکی در هم آمیخته است.