به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع هروکی افزود: پس از اعلام خرابی دستگاه سی تی آنژیوگرافی بیمارستان افشار، پیگیری مداوم برای اعزام تیم تخصصی کارشناسی و عیب یابی انجام شد و قطعه معیوب با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال با مساعدت دانشگاه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خریداری شد و مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه سی تی آنژیوگرافی بانو پرویندخت افشار با ظرفیت کامل آماده ارائه خدمت به بیماران می‌باشد.