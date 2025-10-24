به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه شهرستان رامسر گفت: نمایشگاه پایگاه‌های اسوه به مدت سه روز در مصلی جوادالائمه (ع) ادامه دارد.

سرهنگ نجفی با اشاره به راه اندازی ۱۲ غرفه در این نمایشگاه افزود: پایگاه‌هایی که در یک سال گذشته در بحث محله‌های مهدوی، عملکرد موفق تری داشتند به این نمایشگاه راه یافتند.



او گفت: با استفاده از ظرفیت‌های محله‌های مهدوی، هر یک از پایگاهها، چالش‌هایی مانند اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه برطرف کردند و این نمایشگاه فرصتی برای معرفی این دستاوردهااست.