ضرورت جهاد تبیین برای خنثی‌سازی جنگ شناختی، موفقیت‌های جوانان ایرانی درعلوم مختلف و بی قیدی رژیم غاصب اسرائیل به قوانین بین المللی از سخنان امروز، امامان جمعه شفت و صومعه سرا بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه شفت در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: نظام سلطه با به راه انداختن جنگ شناختی تمام‌عیار، سرمایه‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند، بنابراین مسئولان و آحاد ملت، باید با عزمی راسخ در جهاد تبیین حضور یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی به موفقیت‌های جوانان کشورمان در علوم مختلف اشاره کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی ایران درحوزه‌های مختلف توانستیم علوم را از انحصار ابرقدرت‌های دنیا دربیاوریم و حرف‌هایی برای گفتن داریم.

وی جاده ملاسرا، شفت، احمدسرگوراب و جاده جیرده شفت را ۲ محور ارتباطی مردم شهرستان با مرکزاستان دانست و گفت: معطل ماندن تعریض این راه‌ها و نداشتن روشنایی کافی، باعث تصادفات زیادی دراین محور‌ها شده که امیدواریم مسئولان راه هرچه زودتر برای بهسازی آن‌ها اقدام کنند.

خطیب جمعه صومعه سرا هم در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه رژیم غاصب اسرائیل به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست و با خوی وحشی گری و جنایاتی که در غزه و دیگر کشور‌ها مرتکب شده، در سطح جهانی به شدت منزوی و منفور شده است، گفت: رژیم صهیونسیتی به هیچ یک از اهداف خود در جنگ غزه نرسید و این حماس و مقاومت مردم غزه بودند که در هدف هایشان موفق بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا جلالی افزود: باید قدر جوانان قدرتمند ایرانی را بدانیم که در میادین ورزشی، علمی، فرهنگی و پزشکی در جهان افتخار آفریدند و با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، موجب سربلندی نظام و شادی و نشاط دل مردم شدند.

وی با بیان اینکه دشمنان با توطئه‌های مختلف قصد مایوس کردن مردم نسبت به نظام اسلامی ایران را دارند گفت: رسانه‌ها باید با امید آفرینی و بیان موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشور، این تبلیغات دشمنان را خنثی کنند.