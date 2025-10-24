به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دختران هندبال ایران امروز جمعه ۲ آبان از ساعت ۱۴ به وقت محلی در سومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل قزاقستان به میدان رفتند که با وجود شکست ۸ بر ۱۳ در نیمه نخست، در نیمه دوم با نتیجه ۲۷ بر ۲۳ به برتری رسیدند.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند. این تیم در چهارمین دیدار خود روز دوشنبه ۵ آبان از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی به مصاف هند می‌رود.

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم هندبال ایران در این بازی‌ها است.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز شد و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.