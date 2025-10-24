امام جمعه باروق گفت: فرهنگ زینبی الگوی مومنان در شجاعت، عزت، استقامت ، بصیرت و معنویت است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه باروق، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ولادت و شخصیت والای حضرت زینب (س) گفت: برکت الهی در نسل حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) جلوه‌گر شد و حضرت زینب (س) به دنیا آمد. نقش حضرت زینب (س) در واقعه کربلا بی‌بدیل است؛ ایشان با وجود شهادت ۱۸ نفر از اعضای خانواده‌اش فرمود: اللهم تقبل منا هذا القربان؛ این نشان‌دهنده اوج بندگی و یاد خدا در سخت‌ترین لحظات است.

حجت‌الاسلام کبیری، افزود: شجاعت و حکمت حضرت زینب (س) در دارالحکومه کوفه و مجلس یزید جلوه‌ای کم‌نظیر دارد. لازم است مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در بیان مصائب، شخصیت حضرت زینب (س) را تنها به عنوان فردی مظلوم ترسیم نکنند؛ بلکه این بانوی بزرگوار، نماد عزت، اقتدار، بصیرت و معنویت است

امام جمعه باروق با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به کاپیتولاسیون (۴ آبان) اظهار کرد: آمریکا سال‌ها ایران را تحقیر و منابع این کشور را غارت می‌کرد، اما امروز که دستش کوتاه شده، طبیعی است که از ملت ایران خشمگین باشد. از سوی دیگر، قدرت نظامی، اقتصادی و سلطه جهانی آمریکا رو به افول است و قدرت تحریم آن نیز کاهش یافته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به جلسه اخیر با حضور رئیس جمهور دکتر پزشکیان و استاندار آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوع استقرار بیمارستان در بخش باروق مطرح و پیگیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کبیری با گرامیداشت یاد و رشادت شهید حسین فهمیده و هفته بسیج دانش‌آموزی افزود: این نوجوان قهرمان با سن کم توانست حق و باطل را تشخیص دهد. به همین مناسبت، به نوجوانان عزیز و به‌ویژه قبول‌شدگان کنکور و رتبه‌های برتر تبریک می‌گوییم.