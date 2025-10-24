پخش زنده
امام جمعه کرمانشاه بر حفظ روحیه امید واعتماد در بین جوانان و توجه به عزت و اقتدار ملی تاکید ویژه دارند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،آیت الله غفوری در جمع نمازگزاران مسجد جامع کرمانشاه با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با جوانان قهرمان و مدال آوران المپیادهای جهانی گفت: معظم الله همواره بر حفظ روحیه امید واعتماد در بین جوانان و توجه به عزت و اقتدار ملی تاکید ویژه دارند امام جمعه کرمانشاه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انرژی هست صلح آمیز هستهای کشورمان گفت سخنان معظم له پاسخی روشن و قاطع به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در نشست شرم و شیخ بود که هم ملت شریف ایران بداند که اینها در آسیب رساندن به انرژی هستهای هیچ کاری نتوانستند بکنند و هم دشمن بفهمد که انرژی صلحآمیز هستهای ایران اسلامی به قوت خود با پابرجاست . خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه خطبهها با اشاره ببه مناسبتهای پیش رو در آبان با تبریک فرا رسیدن ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار بر جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت تاکید کرد و از مسئولان خواست با اهتمام ویژهای برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند ، آیت الله غفوری در سپس با گرامیداشت ۴ آبان سالگرد شهادت شهید جعفری، ٨آبان روز پدافند غیرعامل را یادآور شد افزود جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فرصتی برای بررسی و تقویت این حوزه است