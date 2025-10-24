فرمانده انتظامی استان از کشف ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ده‌ها قاچاقچی و خرده‌فروش طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سعید مطهری‌زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح‌ها و اقدامات گسترده‌ای در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اجرا شده که رضایتمندی مردم و ارتقای احساس امنیت را در پی داشته است.

وی افزود: در این مدت ۵۸ قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر و ۱۱۹۰ خرده‌فروش نیز در اجرای طرح‌های پاک‌سازی نقاط آلوده به دام قانون افتاده‌اند.

سردار مطهری‌زاده خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تعداد ۱۰۸۳ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در اجرای این طرح‌ها، ۴۰ دستگاه خودرو که در امر قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با اشاره به روند افزایشی کشفیات نسبت به سال گذشته، همکاری مردم را در تحقق امنیت پایدار بسیار مؤثر دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر یک وظیفه ملی است و موفقیت در این مسیر، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی بیش از پیش مردم با پلیس است.