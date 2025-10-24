پخش زنده
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان گفت: ۲۰۸ خانواده استان در نوبت گرفتن فرزندخواندگی هستند که فرآیند واگذاری ۱۵ مورد انجام شده و آماده معرفی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زهره بختیاری تصریح کرد: ۸۰ درصد خانوادهها متقاضی فرزند خواندگی مربوط به سن زیر ۲ سال و بیشتر خواهان دختر هستند.
وی با بیان اینکه تعداد خانوادههای متقاضی همواره بیشتر از کودکانی است که بهزیستی اجازه واگذاری آنان را با دستور دادگاه دارد افزود: ۲۷ کودک بیسرپرست و بدسرپرست واجد شرایط در ۶ ماهه نخست سالجاری به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی سپرده شدند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان همدان خاطر نشان کرد: این تعداد کودک شامل ۱۲ دختر و ۱۵ پسر هستند که پس از طی فرایندها و ضوابط فرزندخواندگی و پس از مراحل قانونی و با حکم قضایی به خانوادههای متقاضی فرزندخوانده سپرده شدند/ ۱۳ مرکز نگهداری کودک و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست در این استان وجود دارد که خدمات نگهداری، بهداشتی، درمانی، آموزش، مددکاری و روانشناسی به کودکان ارائه میشود.