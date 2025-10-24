با حضور نایب رئیس اول مجلس، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهر ایردموسی در شهرستان سرعین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح این زمین چمن گفت: شهرستان گردشگرپذیر سرعین به زیرساخت و زمین چمن استاندارد برای میزبانی تیم‌های فوتبال ملی و باشگاهی نیاز دارد و به همین منظور ایجاد زمین چمن استاندارد در سرعین را از وزارت ورزش و جوانان پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص ایجاد زمین‌های ورزشی با چمن مصنوعی مینی فوتبال محدودیتی نداریم و این مکان ها باید به تناسبِ فعالیت ورزشکاران، توسعه یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل هم در این آئین گفت: امروز چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال شهر ایرموسی از توابع شهرستان سرعین که در سال ۱۴۰۲ کلنگ زنی شده بود، با هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت و با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.

عوض نخست افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان است و توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌تواند به تحکیم پیوند اجتماعی و افزایش امید در جامعه کمک کند.