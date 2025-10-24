افتتاح چمن مصنوعی مینی فوتبال ایردموسی در سرعین
با حضور نایب رئیس اول مجلس، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهر ایردموسی در شهرستان سرعین افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح این زمین چمن گفت: شهرستان گردشگرپذیر سرعین به زیرساخت و زمین چمن استاندارد برای میزبانی تیمهای فوتبال ملی و باشگاهی نیاز دارد و به همین منظور ایجاد زمین چمن استاندارد در سرعین را از وزارت ورزش و جوانان پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: در خصوص ایجاد زمینهای ورزشی با چمن مصنوعی مینی فوتبال محدودیتی نداریم و این مکان ها باید به تناسبِ فعالیت ورزشکاران، توسعه یابد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل هم در این آئین گفت: امروز چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال شهر ایرموسی از توابع شهرستان سرعین که در سال ۱۴۰۲ کلنگ زنی شده بود، با هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت و با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.
عوض نخست افزود: سرمایهگذاری در حوزه ورزش، سرمایهگذاری برای آینده نسل جوان است و توسعه زیرساختهای ورزشی میتواند به تحکیم پیوند اجتماعی و افزایش امید در جامعه کمک کند.