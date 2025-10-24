به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عسل گل‌تپه به دیدار نهایی رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین راه یافت.

نماینده وزن ۶۳+ کیلوگرم تیم دختران کشورمان در دیدار نیمه نهایی به مصاف لما البقور از اردن رفت و با برتری در دو راند پیاپی فینالیست شد.

پرچمدار کاروان ایران در راند نخست در رقابتی برتر با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. در راند دوم نیز نماینده ایران برتری خود را به حریف دیکته کرد و با برد ۷ بر صفر با اقتدار به دیدار نهایی رسید.

او در فینال با کیونگ ژانگ از چین دیدار می‌کند.

گل‌تپه در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف فیروزه ارنازارووا از ازبکستان رفت و در پایان ۲ بر یک حریفش را شکست داد و صعود کرد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی رودرروی پریشا سانتوش شتی از هند قرار گرفت و در دو راند پیاپی و با امتیازات عالی ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی نیمه‌نهایی شود.

گیتا ویسی هدایت تیم تکواندوی دختران را برعهده دارد.