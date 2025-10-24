روستای قدمگاه شازند به مدت سه روز میزبان گروه ۲۰ نفره پزشکان گروه جهادی «اثر» بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم ۲۰ نفره از جهادگران پزشکی گروه جهادی «اثر» با همکاری بنیاد علوی با هدف ارتقای سطح سلامت روستاییان، به مدت سه روز در روستای قدمگاه شازند مستقر شدند و خدمات متنوعی همچون بیناییسنجی، شنواییسنجی، مامایی و اهدای عینک و سمعک رایگان به اهالی منطقه ارائه دادند.
به گزارش صدا و سیما مرکز اراک؛ محمد تولایی، مسئول گروه جهادی اثر، با اشاره به مأموریت این گروه گفت: «در قالب این اردوی سهروزه، خدمات تخصصی متنوعی از جمله بیناییسنجی، شنواییسنجی، مامایی و اهدای عینک و سمعک رایگان به اهالی روستای قدمگاه ارائه شد. هدف ما، خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار و ارتقای سلامت عمومی است.»
تسهیلگر بنیاد علوی نیز در تشریح هدف از برگزاری این اردو گفت: «این برنامه در چارچوب طرح "اسما" و با تمرکز بر دهکهای یک تا چهار روستایی اجرا شده است. تاکنون در شهرستانهای شازند و خمین بیش از سه هزار نفر غربالگری شدهاند که بر اساس تشخیص متخصصان، عینک و سمعک رایگان در اختیار آنان قرار گرفته است.»
میلاد چگینی افزود: «برنامهریزی شده اردوهای جهادی در سایر روستاهایی که دارای دهکهای پایین و جمعیت متقاضی بالایی هستند نیز ادامه یابد تا عدالت در سلامت بیش از پیش محقق شود.»
این اردو هفتمین اردوی جهادی امسال در شهرستان شازند است و تا کنون به بیش از ۵ هزار نفر از مردم منطقه خدمات پزشکی رایگان ارائه شده است.