نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: چهره ورزشگاه شهید نصیری کاملا نو شده و شاهد تحول جدی در این زمینه هستیم.

ورزشگاه شهید نصیری به استاندارد ملی و بین المللی رسید

ورزشگاه شهید نصیری به استاندارد ملی و بین المللی رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در بازدید از ورزشگاه شهید نصیری یزد گفت: ورزشگاه شهید نصیری از بهترین ورزشگاه‌های ما به شمار می‌آید و ورزشگاه دیگری با چنین ظرفیت و موقیت و جایگاهی در استان نداریم.

وی افزود: این ورزشگاه نیاز داشت به استاندارد‌های ملی و بین المللی برسد که خوشبختانه با یک کار جهادی پرتلاش، زمن چمن آماده برگزاری مسابقات شد.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: علاوه بر چمن، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران و مدعوین بهسازی و نوسازی شده و از همه عزیزانی که در این راستا همت و تلاش کردند، سپاسگزاریم.

جوکار ادامه داد: چهره ورزشگاه کاملا نو شده و شاهد تحول جدی در این زمینه هستیم. امیدواریم جوانان عزیز ورزش‌دوست ما با حضورشان در این ورزشگاه از برگزاری مسابقات لذت ببرند.