به مناسبت سالگرد شهادت مدافع حرم روح الله طالبی اقدم، یادواره این شهید بزرگوار در بخش کشکسرای شهرستان مرند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مشاور فرمانده سپاه قدس در این مراسم، شهدای مدافع حرم را رهروان واقعی حضرت عباس بن علی(علیه السلام) دانست و گفت: افرادی که در آن سوی مرز‌های ایران اسلامی برای دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و تامین امنیت مردم کشورمان جنگیدند، بزرگ شدگان مکتب عاشورایی بودند.

سردار عبدالفتاح اهوازیان افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، مردم چرایی حضور مدافعان حرم را در مرز‌های خارج از کشور خوب درک کردند چرا که با چشم خود دیدند که دشمن به زن و مرد و کودکانمان هم رحم نکرد.

وی ادامه داد: ایران اسلامی پر است از روح الله طالبی‌ها است تا جان خود را فدای اسلام و امنیت و آرامش این مرز و بوم کنند.

شهید روح الله طالبی متولد ۱۳۶۶ از شهر کشکسرای شهرستان مرند بود که در جریان حضور تروریست‌ها در سوریه در دفاع از حریمِ حرم عقیله بنی هاشم زینب کبری(سلام الله علیها) روز اول آبان ماه سال ۱۳۹۴ همزمان با تاسوعای حسینی در سن ۲۸ سالگی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.