بازیهای آسیایی جوانان؛ ایران - امارات؛ چهارمین برد انتظارمان را میکشد
پسران جوان هندبال ایران در چهارمین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان به مصاف امارات میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران که عصر دیروز در مرحله گروهی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان با پیروزی برابر قزاقستان سومین برد خود را ثبت کرد، از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (جمعه) باید مقابل امارات متحده عربی به میدان برود.
ملیپوشان کشورمان که شمار امتیازات خود را با پیروزی برابر تایلند، چین و قزاقستان به ۶ رساندهاند امشب مقابل اماراتی به صف میشوند که شب گذشته مقابل کویت قدرتمند ۲۱ - ۳۷ شکست خورد. این تیم همچنین نتیجه بازی خود برابر چین را واگذار کرده و تنها مقابل قزاقستان به پیروزی رسیده است.
دیدار پسران هندبال ایران با امارات متحده عربی از ساعت ۲۰:۳۰ امشب، جمعه ۲ آبان، آغاز میشود.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان تا ۹ آبان به میزبانی بحرین پیگیری خواهد شد.