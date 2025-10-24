به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران که عصر دیروز در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان با پیروزی برابر قزاقستان سومین برد خود را ثبت کرد، از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (جمعه) باید مقابل امارات متحده عربی به میدان برود.

ملی‌پوشان کشورمان که شمار امتیازات خود را با پیروزی برابر تایلند، چین و قزاقستان به ۶ رسانده‌اند امشب مقابل اماراتی به صف میشوند که شب گذشته مقابل کویت قدرتمند ۲۱ - ۳۷ شکست خورد. این تیم همچنین نتیجه بازی خود برابر چین را واگذار کرده و تنها مقابل قزاقستان به پیروزی رسیده است.

دیدار پسران هندبال ایران با امارات متحده عربی از ساعت ۲۰:۳۰ امشب، جمعه ۲ آبان، آغاز می‌شود.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان تا ۹ آبان به میزبانی بحرین پیگیری خواهد شد.