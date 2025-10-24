به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسماعیل حیدری مقدم با بیان اینکه انسداد چاه‌های غیرمجاز با قدرت ادامه خواهد داشت افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ مسدود شده است.

او تأکید کرد: با مسدود شدن این تعداد چاه تاکنون بیش از ۶۵۳ هزار متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی شهرستان صرفه جویی شده است.

آقای حیدری مقدم با بیان اینکه بیشترین تعداد چاه غیر مجاز در شهرستان کبودراهنگ مسدود شده است، گفت: از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۲ هزار و ۳۳۶ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کبودراهنگ مسدود شده است.

او تصریح کرد: با انسداد این تعداد چاه از سال ۹۳ تاکنون از برداشت بیش از ۷۹ میلیون متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.

شهرستان کبودراهنگ بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در دشت‌های استان همدان دارد.