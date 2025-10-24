پخش زنده
ساخت ۲۶۰ واحد مسکن جوانی جمعیت در دیشموک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در آیین کلنگزنی طرح ۲۶۰ واحدی مسکن جوانی جمعیت در دیشموک، گفت: آغاز این طرح گامی مهم برای تحقق سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانوادههای جوان است.
یدالله رحمانی اعتبار این طرح ۲۶۰ واحدی مسکن جوانی را ۲۵۰ ملیارد تومان اعلام کرد و افزود: ما با تمام توان در تلاشیم تا با تأمین مسکن مناسب، زمینهساز آرامش و پایداری خانوادهها باشیم.
رحمانی با بیان اینکه دیشموک با ظرفیتهای موجود شایسته توسعهای متوازن و پایدار است، اضافه کرد: این طرح میتواند نقطه عطفی در مسیر رشد و امیدآفرینی در این منطقه باشد.
وی با اشاره به سفر امروز به دیشموک و احصای مشکلات روستاهای این بخش این سفر را فرصتی برای آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات مردم منطقه دانست و تأکید کرد: برای رفع محرومیت از روستاهای دیشموک برنامهریزی خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه بازدید صرفاً از روستاهای مسیر انجام شد و امکان حضور در همه روستاها فراهم نبود، گفت: مشکلاتی نظیر تأمین آب آشامیدنی، برقرسانی و راههای روستایی بدون آسفالت از جمله دغدغههای مطرحشده مردم این بخش بود که در جلسهای جمعبندی و بر اساس منابع موجود برای رفع آنها برنامهریزی خواهد شد.
رحمانی افزود: در سال گذشته ۶۰ درصد اعتبارات راه روستایی به بخش دیشموک اختصاص یافت و امسال نیز ۵۰ درصد از این اعتبارات به محورهای این بخش تعلق گرفته است.
وی بابیان اینکه طرح تأمین آب آشامیدنی شهر دیشموک و روستاهای اطراف با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: جاده روستاهای
رودسمه و روچک اخیراً آسفالت شده و چند طرح دیگر نیز در حوزه راه روستایی در بخش دیشموک در حال اجرا یا برنامهریزی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اجرای نهضت عدالت آموزشی در حوزه آموزش بخش دیشموک خبر داد و گفت: در قالب این طرح چهار مدرسه در بخش دیشموک تعریف شده که تاکنون دو باب مدرسه به بهرهبرداری رسیده و دو باب مدرسه دیگر با پیشرفت ۵۵ و ۳۳ درصدی در حال ساخت است.
وی تأکید کرد: انتظار مردم نباید این باشد که همه مشکلات بلافاصله پس از سفر حل شود، اما اولویتبندی، برنامهریزی و پیگیری برای اجرای طرحها در دستور کار قرار دارد.
رحمانی با بیان براساس اولویت بندی مشکلات و درخواستهای مردمی پیگیری و رفع میشود گفت: امیدواریم در این سفر همه مشکلات روستاها را شناسایی کنیم و در برنامه قرار دهیم.