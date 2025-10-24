پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی گفت: هزینه روزانه پرداخت خدمات بیمه سلامت در استان را بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهرداد سفیدگران در جمع نمازگزاران بجنورد از گسترش برنامهها و خدمات این سازمان برای مردم استان خبر داد و گفت: با اجرای طرح پوشش رایگان بیمه برای ۵ دهک اول جامعه، بیمه این افراد به صورت اتوماتیک و برای مدت یک سال تمدید شده است.
وی ارائه خدمات به معلولین تحت پوشش بهزیستی از جمله شنواییسنجی و گفتار درمانی، حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج و توسعه خدمات تشخیصی و درمانی از جمله اقدامات مهم این سازمان است.
سفیدگران همچنین از توسعه پوشش بیمهای برای ۱۳۳ گروه بیماری خاص خبر داد و از مردم خواست در صورت وجود هرگونه سؤال یا ابهام، با شماره گویا و شبانهروزی ۱۶۶۶ تماس بگیرند.