معاون صنایعدستی کشور گفت: زنجیره بین هنر، صنعت و بازاریابی باید برقرار شود تا یک محصول به بازار هدف برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی امروز در نشست با هنرمندان صنایعدستی آذربایجان غربی، برای خلق و فروش محصولات صنایعدستی گفت: زنجیره بین هنر، صنعت و بازاریابی باید برقرار شود تا یک محصول به بازار هدف برسد و این کار نیازمند گره خوردن جوشش هنری، کوشش کسب و کار و فروش کالا در صنایعدستی است.
وی با تشکر از مدیرکل و معاون صنایعدستی آذربایجان غربی برای گردهم آوردن هنرمندان صنایعدستی در خانه صنایعدستی استان افزود: من هنر آذربایجان غربی را در نمایشگاههای صنایعدستی دیده و با جان دل لمس کرده بودم و امروز توفیق شد از نزدیک با آن آشنا شوم.
معاون صنایعدستی کشور با تاکید بر لزوم تشکیل اتحادیه و جامعه حرفهای صنایعدستی گفت: آذربایجان غربی پنجره و درگاه اتصال به دروازههای خارجی بود و با تکمیل زنجیره برندسازی، بستهبندی بازارسازی، مشترییابی، باید از این ظرفیت استفاده کرد.
جلالی افزود: ایرانیان در گذشته از هر چیزی یک هنر خلق کردند برای مثال از چوب خشک، فلز سرد، پشم بی جان، معنا خلق کردند و باید قدر این هنر را دانست و آن را با دانش جدید ترکیب و این ریشه و هنر قدیمی را به بازارهای جهانی معرفی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این نشست ضمن خیرمقدم و تشکر از معاون صنایعدستی کشور برای سفر به ارومیه و بازدید از کارگاههای صنایعدستی گفت: هنر در ابعاد و اشکال مختلف صنایعدستی نمود یافته است.
مرتضی صفری افزود: مدرسه هدایت با هدف ارائه آموزشهای سنتی و نمایش موزهای صنایعدستی بهعنوان اولین خانه صنایعدستی آذربایجان غربی به بهرهبرداری رسیده و در حال حاضر به محلی برای هنرمندان تبدیل شده است.
وی گفت: آذربایجان غربی با داشتن هفت پایانه مرزی، شرایط لازم برای صادرات محصولات صنایعدستی به کشورهای همسایه و اروپا را دارا است و با جذب سرمایهگذاری در نظر است زمینه لازم برای صادرات محصولات صنایعدستی آذربایجان غربی فراهم شود.
صفری افزود: با همکاری اتاق بازرگانی ارومیه در نظر است شرایط لازم برای حضور هنرمندان صنایعدستی در کشورهای خارجی فراهم شود و در اولین گام، نمایشگاه و جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه با مشارکت اداره کل میراثفرهنگی آذربایجان غربی و اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد و فعالان صنعت غذایی استان در نمایشگاه غذای وان ترکیه شرکت کردند.