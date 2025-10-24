به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس گروه کوهنوردی بخش وراوی گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی، همایش کوهپیمایی خانوادگی با حضور بیش از هزار ورزشکار در ارتفاعات دماغه گبره شهر وراوی برگزار شد.

احمد انصاری افزود: شرکت کنندگان مسیر پنج کیلومتری ارتفاعات دماغه گبره این شهر را طی کردند و در پایان مراسم به قید قرعه به ۱۰۰ نفر جوایزی اهدا شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.