پس از ۱۶ ساعت جستوجوی بیوقفه، ۱۲ گردشگر مفقود شده در منطقه فیلبند مازندران پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران، از پیدا شدن ۱۲ گردشگر مفقود شده در منطقه فیلبند پس از ۱۶ ساعت عملیات جستوجو و نجات خبر داد.
وی افزود: ساعت ۲۱ روز پنجشنبه یکم آبانماه، خبر مفقود شدن این مسافران در منطقه فیلبند به واحد هشدار سریع اداره کل مدیریت بحران گزارش شد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه گروه امداد و نجات به همراه گروههای محلی به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل تاریکی هوا و صعبالعبور بودن منطقه، جستوجوها تا امروز ادامه یافت.
محمدی در پایان با اعلام خاتمه موفقیتآمیز این عملیات اظهار داشت: تمامی این ۱۲ نفر در شرایط مساعدی قرار دارند و عملیات نجات آنان با موفقیت به پایان رسید.