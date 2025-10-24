به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران، از پیدا شدن ۱۲ گردشگر مفقود شده در منطقه فیلبند پس از ۱۶ ساعت عملیات جست‌وجو و نجات خبر داد.

وی افزود: ساعت ۲۱ روز پنج‌شنبه یکم آبان‌ماه، خبر مفقود شدن این مسافران در منطقه فیلبند به واحد هشدار سریع اداره کل مدیریت بحران گزارش شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه گروه امداد و نجات به همراه گروه‌های محلی به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل تاریکی هوا و صعب‌العبور بودن منطقه، جست‌وجوها تا امروز ادامه یافت.

محمدی در پایان با اعلام خاتمه موفقیت‌آمیز این عملیات اظهار داشت: تمامی این ۱۲ نفر در شرایط مساعدی قرار دارند و عملیات نجات آنان با موفقیت به پایان رسید.