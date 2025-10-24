به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اجلاسیه شهدای مدافع حرم شهرستان اراک در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی برگزار شد.

جانشین سپاه روح الله در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با بیان این که، این مراسم همزمان با هفته فرهنگی شهر اراک، با حضور جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های نظامی و انتظامی، طلاب، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برپا شد گفت: ویژگی این مراسم حضور دانش آموزان برای برپایی این یادوراه است.

سردار محمدرضا عسگری حفظ ارتباط با شهدا را زمینه ساز پویایی جامعه دانست و افزود: نقش و جایگاه شهدای مدافع حرم در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقشی جدی و هم سو با امنیت ملی و صیانت از حریم اهل‌بیت (ع) است که باید همواره قدردان خانواده‌های شهدای مدافع حرم بود.

سخنرانی، شعرو سرود خوانی از برنامه‌های فرهنگی این اجلاسیه بود.