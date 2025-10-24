پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه، از ثبت ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در معاملات روزانه سهام و حقتقدمها در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این رقم تقریباً منطبق بر میانگین هفته گذشته و میانگین ۳۵ روزه معاملات بازار سرمایه است و نشان میدهد که روند چرخش پول در بازار در سطحی پایدار ادامه دارد.
امیرحسین بی طرفان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: «ارزش معاملات یکی از واقعیترین شاخصهایی است که وضعیت رونق یا رکود بازار سرمایه را نشان میدهد. بسیاری از فعالان بازار حتی بیش از شاخص کل، به ارزش معاملات توجه میکنند، زیرا این متغیر نشاندهنده جریان نقدینگی و حضور واقعی سرمایهگذاران در بازار است.»
وی ادامه داد: «واقعیترین دادهای که سرمایهگذاران میتوانند به آن اتکا کنند همین ارزش معاملات است. هرچقدر حجم و ارزش معاملات در بازار افزایش یابد، نشاندهنده پویایی، اطمینان و تمایل سرمایهگذاران به خرید و فروش سهام خواهد بود.»
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح عوامل مؤثر بر بازگشت اعتماد و رونق نسبی در بورس گفت: «یکی از مهمترین دلایلی که موجب افزایش استقبال از بازار سرمایه شد، انتشار گزارشهای ۶ماهه شرکتها و ناشران بورسی در سامانه کدال است. این گزارشها اکنون به تدریج بارگذاری میشوند و تصویری واقعی از عملکرد بنگاهها در نیمه نخست سال ارائه میدهند.»
بی طرفان تصریح کرد: «انتظار میرود گزارشهای ششماهه شرکتها عمدتاً مثبت و نشاندهنده سودآوری باشند. این دادهها در واقع نماگر وضعیت اقتصادی کشور محسوب میشوند. اگرچه در ماههای گذشته برخی مخاطرات سیاسی و عوامل خارجی سایهای بر بازار افکنده بودند، اما گزارشها حاکی از آن است که شرکتهای داخلی، تولیدی و صادراتی توانستهاند با وجود چالشها، فعالیتهای خود را با موفقیت پیش ببرند و در افزایش سودآوری نقش مؤثری ایفا کنند.»
او در بخش دیگری از سخنانش به ارزش دلاری بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «در ۱۷ تا ۱۸ ماه گذشته ارزش دلاری بورس به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده بود، اما همین موضوع باعث شد سهام شرکتها از منظر قیمتی بسیار ارزنده به نظر برسند. همین ارزندگی ذاتی، عامل مهمی در بازگشت تقاضا و جذب سرمایهگذاران جدید به بازار بود.»
بی طرفان خاطرنشان کرد: «با توجه به رشد ارزش معاملات، انتشار گزارشهای مثبت در کدال و افزایش جذابیت قیمتی سهام، میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه در هفتههای آینده نیز به روند متعادل و رو به رشد خود ادامه دهد.»