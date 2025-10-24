سرمربی تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر گفت: تاکنون چهار پیروزی کسب کرده‌ایم و به احتمال زیاد در مرحله بعد با هنگ‌کنگ روبه‌رو خواهیم شد، بنابراین باید در پنجمین دیدار نیز با آمادگی کامل به میدان برویم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لی دو هی پس از پیروزی شاگردانش مقابل اندونزی در بازی های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین اظهار داشت: امروز بازیکنان در دیدار برابر اندونزی طبق همان برنامه‌ای عمل کردند که در تمرینات یاد گرفته بودند.

وی افزود: بازیکنان تمرکز کافی داشتند و به همین دلیل توانستیم اندونزی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهیم.

سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران خاطرنشان کرد: تاکنون چهار پیروزی کسب کرده‌ایم و به احتمال زیاد در مرحله بعد با هنگ‌کنگ روبه‌رو خواهیم شد، بنابراین باید با آمادگی کامل به میدان برویم.

لی دو هی تصریح کرد: در دیدار برابر چین تایپه از عملکرد بازیکنان ناامید شده بودم، اما در بازی امروز مقابل اندونزی از عملکرد آنها رضایت داشتم و به همین دلیل از بازیکنانم حمایت و تشویق خواهم کرد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران که به عنوان صدرنشین گروه E به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد، یکشنبه چهارم آبان در این مرحله به مصاف تیم چهارم گروه F می‌رود.