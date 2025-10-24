پخش زنده
در دیدار استاندار آذربایجانغربی با وزیر جهاد کشاورزی، مسائل و ظرفیتهای بخش کشاورزی و راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در دیدار رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، درباره مسائل و ظرفیتهای بخش کشاورزی استان و همچنین راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه گفتوگو شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار بر تداوم همکاری وزارتخانه با آذربایجانغربی در زمینه اجرای طرحهای نوین آبیاری، توسعه زنجیرههای ارزش و حمایت از کشاورزان برای تغییر الگوی کشت تأکید کرده و گفت: آذربایجانغربی با برخورداری از تنوع اقلیمی و ظرفیتهای بالای تولید، میتواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و افزایش صادرات کشاورزی ایفا کند.
استاندار آذربایجانغربی نیز با اشاره به وضعیت ویژه دریاچه ارومیه و ضرورت اجرای برنامههای صرفهجویی در مصرف آب، بر انجام اقدامات مؤثر و پایدار در این زمینه تأکید کرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه مرزهای آذربایجانغربی یک فرصت بالقوه برای توسعه صادرات است، افزود: صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی برای ارسال محصولات باغی به کشورهای همسایه از ضرورتهای امروز استان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشت و کاهش محصولات آببر در استان ضروری است و انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی از اجرای این برنامهها حمایت کند.