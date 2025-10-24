پخش زنده
سالروز شکست قانون کاپیتولاسیون و تبریک روز پرستار، از مهمترین محورهای نماز جمعه امروز شهرستانهای استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان در خطبههای نماز آبدانان گفت: امروزه بخش مهمی از شخصیت و هویت نوجوانان ما در بستر شبکههای اجتماعی درحال شکلگیری است.
حجت الاسلام حسینی مجد خطیب جمعه ایوان در خطبههای نماز جمعه، با اشاره به مصونیت نیروهای امریکایی در کشور با تصویب قانون کاپیتولاسیون در سال ۴۳ گفت: امام ما با تکیه بر دانش و عرفان و با توکل بر خدای متعال وارد صحنه شد و آنچنان افشاگری کرد که این معاهده را به چالش کشاند.
حجتالاسلام والمسلمین فرهادزاده، خطیب جمعه بدره در خطبههای این هفته نماز جمعه، با اشاره به تلاش رسانههای صهیونیستی برای ایجاد فضای جنگ روانی و ناامیدی در ایران، تأکید کرد: حضور علنی رهبر انقلاب در جلسات و سخنرانیها، برخلاف خواست دشمنان، باعث امیدآفرینی برای مردم شده است.
حجت الاسلام فریادی امام جمعه چرداول در خطبههای نماز شهر سرابله با اشاره به اجلاسیه نماز و پیام رهبر انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام نماز را آرام کننده قلوب و اراده را مستحکم و امید را زنده معرفی میکند که نشان از اهمیت والای این فریضه الهی دارد.
حجتالاسلام میهنپرست خطیب جمعه چوار در خطبههای نماز، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زینب س، گفت: حضرت زینب (س) بهترین الگو برای زیست عفیفانه است.
حجت الاسلام میسایی امام جمعه موقت دره شهر در خطبههای نماز، با تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، پرستاران را قهرمانان گمنام حوزه سلامت دانست.
حجت الاسلام عظیمی فر خطیب جمعه دهلران با بیان انتقاد از روند جابجایی مدیران و مسئولان گفت: متأسفانه مشاهده میشود که در برخی موارد، پس از تغییر یک مدیر یا مسئول، تا مدتها کرسی خالی آن جایگاه بدون متصدی باقی میماند و این بلاتکلیفی موجب میشود بسیاری از امور مردم معطل بماند.
حجت الاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبههای این هفته شهر لومار به نقش علما و روحانیون در جامعه اشاره کرد و گفت: روحانیون توانستند در کنار مردم نقش محوری بالایی در راه تحقق آرمان های اسلامی داشته باشند.
حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه شهرستان ملکشاهی در خطبههای نماز جمعه امروز شهر ارکواز با اشاره به چهارمین سفر سارا فلاحی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به شهرستان و تصویب مجوز نوسازی مدارس گفت: در گذشته خیلی از مدارس شهرستان نوسازی شدهاند و تنها هفت مدرسه نیاز به باسازی داشت که در این سفر مصوب شد که یکی دیگر از این مدارس نوسازی و تجهیز شود و این یک اقدام خوب در حوزه اموزشی شهرستان این است و این سفر مصوبات خوب دیگری نیز داشت.
حجتالاسلام امینی امام جمعه مهران در خطبههای نماز، با اشاره به اهمیت و نقش حجاب گفت: زیست عفیفانه عنصر هویت بخشی را در بانوان تقویت میکند.