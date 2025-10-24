بازیهای آسیایی جوانان؛ پرچمدار ایران نقرهای شد
عسل گلتپه، ملیپوش تکواندو ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین به مدال نقره رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تکواندوکار کشورمان در دیدار نهایی رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین به مدال نقره دست یافت.
عسل گلتپه در فینال وزن ۶۳+ کیلوگرم برابر کینگ ژانگ از چین در دو راند پیاپی مغلوب شد و در جایگاه دوم قرار گرفت. او در نیمهنهایی لما البقور از اردن را شکست داده بود.
پرچمدار کاروان ایران در راند نخست در رقابتی برتر با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. در راند دوم نیز نماینده ایران برتری خود را به حریف دیکته کرد و با برد ۷ بر صفر با اقتدار به دیدار نهایی رسید.
گلتپه در نخستین مسابقه خود در این رقابتها به مصاف فیروزه ارنازارووا از ازبکستان رفت و در پایان ۲ بر یک حریفش را شکست داد و صعود کرد. او در مرحله یکچهارم نهایی رودرروی پریشا سانتوش شتی از هند قرار گرفت و در دو راند پیاپی و با امتیازات عالی ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی نیمهنهایی شود.
هدایت تیم دختران ایران برعهده گیتا ویسی است.