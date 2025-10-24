به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه لنده با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار با مدال‌آوران جهانی گفت: رهبر انقلاب در این دیدار در برابر تبلیغات دشمنان با سخنانی آرام و در عین حال قاطع نقشه‌های آنان را خنثی کردند و تأکید داشتند که ایران باید الگوی مقاومت و امید بماند تا جوانان با ایمان مسیر پیشرفت را ادامه دهند.

حجت الاسلام سید هدایت الله محمودی اصل افزود: ملت ایران از دوران نهضت امام خمینی (ره) تاکنون زیر سلطه قدرت‌های استکباری نرفته است و این ملت همچنان پای تحقق آرمان‌های والای خود در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی ایستاده است و مقاومت می‌کند.

حجت الاسلام محمودی اصل با اشاره به سالروز افشاگری کاپیتولاسیون اضافه کرد: مقابله امام راحل در برابر این قانون ننگین یادآور عزت‌خواهی و استقلال ملت ایران است و دشمن امروز با جنگ شناختی و رسانه‌ای می‌کوشد اراده مردم را تضعیف کند، اما با بصیرت عمومی هرگز موفق نخواهد شد.

امام جمعه لنده در خطبه‌ها با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار افزود: حضرت زینب (س) نماد ایمان، صبر، عفت و خدمت به مردم است و پرستاران در اخلاق و تعهد کاری از آن حضرت الگو بگیرند.

وی خواستار پیگیری برای بهبود وضعیت معیشتی پرستاران شد و اضافه کرد: ضروری است برای رفع مشکلات این قشر و پرداهت مطالبات آنان پیگیری شود

امام جمعه لنده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نابسامانی بازار و گران‌فروشی گفت: بخشی از تخلفات بازار در نظام تولید و توزیع کالا رخ می‌دهد و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و تبلیغات فریبنده موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

حجت الاسلام محمودی اصل افزود: مسئولان باید با اقدام قاطع مانع این تخلفات در بازار شوند تا فشار معیشتی مردم کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدام شهرداری لنده در بازگشایی ورودی خیابان امام خمینی (ره) گفت: همکاری مالکان در این طرح شهری قابل توجه است و انتظار می‌رود سایر مالکان نیز همکاری کنند تا مردم از منافع عمومی این طرح در جهت بازگشایی معابر و خیابان‌ها بهره‌مند شوند.