نخستین مسابقه اتومبیلرانی خانوادگی با شعار «نه به تصادفات» در مسافتی به طول ۷۰ کیلومتر با شرکت ۵۰ راننده و با استقبال گرم مردم و مسئولان در پارسآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ این مسابقه ظهر امروز جمعه با حضور پرشور خانوادهها و علاقهمندان، و جمعی از مسئولان این شهرستان و هیئت ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل برگزار شد.
در پایان عرفان صبحانی مقام اول را کسب کرد، رضا محرم زاده دوم و جابر عیسی زاده موفق به کسب رتبه سوم و از نفرات برتر این رقابتها با اهدای لوح، جام و جوایزی تجلیل شد.
مسئولان همچنین از تعدادی از شرکت کنندگان در این مسابقه به قید قرعه با اهدای لوح و جوایزی قدردانی کردند.
رئیس هیئت موتورسواری واتومبیلرانی استان اردبیل در حاشیه این مسابقات گفت: این رالی از مسیر مسکن ملی تا کشت وصنعت مغان شهرستان پارس آباد برگزار شد و خانوادهها با خودروهایشان این مسافت را با نظارت داوران فدراسیون طی کردند.
یعقوب کشاورز تصریح کرد: هدف از برگزاری این رالی دورهمیِ خانوادهها در مکانِ مناسب ورزشی، رعایتِ اصولِ قوانین راهنمایی و رانندگی، ترویجِ رانندگیِ ایمن و به دور از تخلف، و ایجاد شور و نشاط اجتماعی با محوریت نه به تصادف برگزار شد.
وی از برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات اتومبیلرانی و رالی کشوری با توجه به استقبال خوب در استان خبرداد.