پخش زنده
امروز: -
طرح ملی مهارت آموزی تربیت بدنی در مدارس آزادشهر همزمان با مدارس سراسر کشور اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یعقوب کوهساریان مدیر آموزش و پرورش آزادشهر گفت: در این طرح دانش آموزان یکی از مهارتهای ورزشی را در مدرسه دنبال میکنند.
وی هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ ورزش و تحرک بدنی در بین دانش آموزان و و گسترش آن در بین خانواده و جامعه و نیز کشف استعدادهای ورزشی در دانش آموزان بیان کرد.
این مراسم با اجرای برنامهها و حرکات متنوع نمایشی رشتههای مختلف ورزشی همراه بود.
در پایان زنگ طرح ملی مهارت آموزی تربیت بدنی نواخته شد و از برترینها و مدال آوران رشتههای مختلف ورزشی دبیرستان حضرت راضیه آزادشهر تجلیل شد.