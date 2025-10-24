به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یعقوب کوهساریان مدیر آموزش و پرورش آزادشهر گفت: در این طرح دانش آموزان یکی از مهارت‌های ورزشی را در مدرسه دنبال می‌کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ ورزش و تحرک بدنی در بین دانش آموزان و و گسترش آن در بین خانواده و جامعه و نیز کشف استعداد‌های ورزشی در دانش آموزان بیان کرد.

این مراسم با اجرای برنامه‌ها و حرکات متنوع نمایشی رشته‌های مختلف ورزشی همراه بود.

در پایان زنگ طرح ملی مهارت آموزی تربیت بدنی نواخته شد و از برترین‌ها و مدال آوران رشته‌های مختلف ورزشی دبیرستان حضرت راضیه آزادشهر تجلیل شد.