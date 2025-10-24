طرح تعویض کنتور مشترکین پرمصرف خانگی و تجاری در استان به منظور توسعه هوشمندسازی و مدیریت مؤثر مصرف انرژی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این طرح به منظور سیاست‌های کلان شرکت توانیر و در قالب سهمیه ابلاغی به شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز شده است و بخشی مهم از برنامه ملی گذار به شبکه‌های هوشمند محسوب می‌شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه، تعویض کنتور مشترکین پرمصرف و جایگزینی آنها با کنتور‌های هوشمند است تا امکان مدیریت و کنترل دقیق‌تر مصرف فراهم شود.

رویا قزلباش با تشریح معیار‌های انتخاب مشترکین مشمول این طرح افزود: کنتور‌های انتخاب‌شده مربوط به مشترکینی است که مصرف آنها از الگوی تعیین‌شده فراتر می‌رود. این اقدام کمک می‌کند تا با ابزار‌های هوشمند، مصرف این گروه از مشترکین به شکل بهینه و هدفمند مدیریت شود.

وی با اشاره به مزیت‌های فنی کنتور‌های جدید تصریح کرد: کنتور‌های هوشمند نسبت به مدل‌های سنتی تفاوت قابل‌توجهی دارند و یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آنها، قابلیت کنترل از راه دور و قابلیت محدودسازی مصرف است. این ویژگی نه‌تنها امکان پایش و مدیریت لحظه‌ای مصرف را فراهم می‌کند، بلکه نقش بسزایی در کاهش تلفات انرژی و افزایش پایداری شبکه دارد.

معاون فروش و خدمات مشترکین در خصوص روند اجرای طرح گفت: تمام مشترکین ادارات، صنایع و کشاورزان استان زنجان مجهز به کنتور هوشمند هستند و برای مشترکین خانگی و تجاری نیز این طرح به تازگی تعریف شده و مراحل اولیه ساماندهی آن در حال انجام است.

براین اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، تعویض تدریجی کنتور‌های پرمصرف در سطح استان آغاز خواهد شد و با پیشرفت طرح، دامنه آن گسترش خواهد یافت.

وی افزود: اجرای این طرح تأثیر مستقیمی بر کاهش تلفات شبکه، بهبود مدیریت مصرف، و ارتقای بهره‌وری در سیستم توزیع برق خواهد داشت. از سوی دیگر، این اقدام گامی مهم در تحقق عدالت مصرف و توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی در بخش مشترکین است.