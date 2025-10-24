به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن رفت و در پایان با نتیجه ۲ به صفر برابر میهمان خود به پیروزی رسید.

امید عالیشاه در دقیقه ۲۳ پس از زدن ضربه کاشته از ناحیه پشت ران دچار آسیب دیدگی شد و از هاشمیان درخواست کرد این بازیکن را تعویض کند تا به جای او محمد عمری به میدان بیاید.

گروه داوری: بیژن حیدری، بهمن عبداللهی، حمیدرضا افشون و میثم عباسپور/ ناظر: رضا سخندان داوران VAR: میثم حیدری، علی بای

گل: محمد عمری و علی علیپور (پرسپولیس)

گل اول پرسپولیس: در دقیقه ۳۸ این دیدار محمد عمری پس از آنکه اورونوف توپ را پشت محوطه جریمه به او رساند توانست با یک ضربه زیبای کات دار از پشت محوطه جریمه، دروازه ذوب آهن را در این دیدار باز کند و گل اول را به ثمر برساند.

گل دوم پرسپولیس: در دقیقه ۸۲ میلاد محمدی با حرکت از سمت چپ در آستانه ورود به محوطه جریمه توپ را روی دروازه فرستاد و علی علیپور ضربه سر خود را زد که این توپ در گوشه سمت چپ تبدیل به گل شد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، سرژ اوریه (۷۹- یعقوب براجعه)، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امید عالیشاه (۲۸- اوستون اورونوف (۷۳- محمد خدا بنده لو))، محمد عمری (۷۹- محمدحسین صادقی) و علی علیپور

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب ذوب‌آهن:

داوود نوشی صوفیانی، آرش قادری (ابوالفضل حسینی‌فر-۴۶)، نادرمحمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی (جنان زایموویچ-۶۵)، پدرام قاضی پور، حسن شوشتری، جلال علی محمدی، پویا مختاری (احسان پهلوان-۴۶)، آرش مرتضوی (علی اسلامی-۶۵)، امید لطیفی

سرمربی: قاسم حدادی‌فر

پرسپولیس با این پیروزی و پیش از پایان بازی های هفته، در جدول ۱۱ امتیازی شد و در مکان چهارم جای گرفت؛ ذوب آهن هم با ۶ امتیاز چهاردهم است.