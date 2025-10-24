هفته ۸ لیگ برتر فوتبال
برتری یک نیمهای پرسپولیس مقابل ذوب آهن
تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران برابر هم به میدان رفتهاند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف تیم فوتبال ذوب آهن رفته که نیمه نخست این بازی با برتری سرخپوشان به پایان رسیده است.
امید عالیشاه در دقیقه ۲۳ پس از زدن ضربه کاشته از ناحیه پشت ران دچار آسیب دیدگی شد و از هاشمیان درخواست کرد این بازیکن را تعویض کند تا به جای او محمد عمری به میدان بیاید.
گل: محمد عمری (پرسپولیس)
کارت قرمز: -
گل اول پرسپولیس: در دقیقه ۳۸ این دیدار محمد عمری پس از آنکه اورونوف توپ را پشت محوطه جریمه به او رساند توانست با یک ضربه زیبای کات دار از پشت محوطه جریمه، دروازه ذوب آهن را در این دیدار باز کند و گل اول را به ثمر برساند.
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، امید عالیشاه (اوستون اورونوف)، مرتضی پورعلیگنجی، سروش رفیعی، محمد حسین کنعانیزادگان، باکیچ، محمد عمری، علی علیپور و سرژ اوریه.
ترکیب ذوبآهن:
داود نوشی صوفیانی، آرش قادری، نادر محمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، حسن شوشتری، جلالالدین علیمحمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی و امید لطیفی.