پس از ۲۳۷ روز چشمانتظاری، خبر خوش آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری، دختر ۳۳ ساله ایرانی، فعال مدنی، معلم زبان و دانشآموخته جامعهشناسی، فضای مجازی را پر از شور و شادی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ مهدیه اسفندیاری که تنها سلاحش «قلم» بود، به جرم حمایت از مردم غزه و نوشتن در تلگرام درباره فلسطین، توسط مأموران در شهر لیون فرانسه بازداشت و بیش از هفت ماه و نیم بدون محاکمه در زندان نگهداری شد.
اکنون با آزادی مشروط وی، کاربران شبکههای اجتماعی با پیامهای احساسی و تبریک، از این دختر ایرانی بهعنوان نماد مقاومت، آزادیخواهی و حقیقتگویی یاد میکنند.