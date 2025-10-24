پخش زنده
امروز: -
مشاور اجرایی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گامهای اولیه برای اصلاح تعرفه پرستاری برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رضا علینژاد امروز در مراسم گرامیداشت روز پرستار با عنوان «یادمان مهربانی و ایثار» که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، افزود: در کارگروه ویژه مرتبط با احصای مشکلات پرستاران، مصوب شده است که اصلاح تعرفه پرستاری هم در نحوه پرداخت و هم در باز توزیع و تامین منابع آن انجام گیرد، در این راستا پیشنهاد شده است که این تعرفه در قالب حقوق یا با یک یا ۲ ماه تاخیر پرداخت شود.
وی با اشاره به فعالیت هزار و ۷۱ بیمارستان دولتی و باقی بیمارستانهای خصوصی در کشور بیان کرد: بخش خصوصی در ساخت بیمارستان و مراکز درمانی پابه پای بخش دولتی پیش رفته است، بویژه در مشهد این مساله به خوبی مشاهده میشود، به طوری که حضور بخش خصوصی در منطقه زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ۴۴ درصد میرسد.
به گفته وی، این در حالی است که بخش خصوصی در بسیاری از استانها هنوز فعالیت محسوسی در حوزه بهداشت و درمان ندارد.
مشاورر وزیر بهداشت اظهار کرد: شهر مشهد پذیرای بیماران از سراسر کشور است، بیمارستان قائم دومین بیمارستان بزرگ کشور در این شهر قرار دهد و وضعیت مراکز درمانی و بیمارستانهای شهر مشهد مطلوب است.
علی نژاد به تبیین نقش پرستار پرداخت و گفت: مواجهه با بیمار و خانواده وی، ترویج سلامت و پیشگیری از بیماریها از مسئولیتهای یک پرستار است، اگر نتوانیم توقع به حق پرستاری را محقق کنیم در واقع در تحقق انتظارات مردم ناکام بودهایم.
مشاور وزیر بهداشت اظهار کرد: پرستاران، پزشکان و کادر سلامت ستون اصلی هر جامعهای برای تقویت حوزه سلامت هستند، در حال حاضر نسبت جمعیت کشور به کادر پرستاری مناسب نیست و توقع از جامعه پرستاری خدمت به مردم است.
علی نژاد گفت: طبق مصوباتی کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران که سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی و اداری آن را پذیرفته است، در یک بازه زمانی پنج ساله، هر سال ۱۵ هزار پرستار استخدام میشوند که این مهم در نشست هیئت دولت در چهارشنبه هفته پیش رو با حضور رئیس جمهور بررسی میشود.
وی تامین مسکن برای کادر سلامت با مشارکت بانکها، لیزینگ خودرو و کاهش ۱۰ درصدی مالیات حوزه پرستاری را از دیگر مواردی برشمرد که در کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران در دستور کار قرار گرفته است.
علی نژاد گفت: نسبت پرستار به تخت در مشهد یک درصد و میانگین کشوری آن ۹ دهم است و لازم است نسبت پرستار به تخت در یک بازه زمانی به یک و هشت دهم درصد برسد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرستار در دوران دفاع مقدس و همه مدافعان سلامت در بحران کرونا، گفت: پرستاران قهرمانان بیادعای خط مقدم سلامتاند؛ آنان در سختترین شرایط، با عشق و فداکاری در کنار بیماران ماندند و از جان خود گذشتند تا جان دیگران را نجات دهند.
منصور شکیبا افزود: به برکت تلاش بزرگان و پیشکسوتان، امروز پرستاری در کشور ما به عنوان رشتهای علمی، پویا و افتخارآفرین شناخته میشود و ما مفتخریم که در خدمت بیماران و دردمندان جامعه هستیم.