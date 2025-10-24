پخش زنده
امروز: -
۴۰۰ طرح ورزشی در خراسان رضوی نیمه تمام مانده است که هر یک از آنها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی امروز ر سفر به تایبادگفت: ادامه عملیات عمرانی طرحهای نیمه تمام ورزشی استان خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
امیر زارعی بیان کرد: تکمیل و بهره برداری این تعداد فضای ورزشی نیازمند بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی است.
وی ادامه داد: برخی از طرحهای ورزشی نیمه تمام استان ۲۰ سال از آغاز عملیات عمرانی آنها گذشته است که روند آغاز ساخت آنها نگاه ویژه دستگاههای متولی کشوری را میطلبد.
زارعی گفت: سرانه فضاهای ورزشی استان برای هر نفر ۵۰ سانتی متر مربع است که بدون شک تکمیل و پایان فعالیتهای عمرانی آنها نقش زیادی در توسعه زیرساختهای ورزش استان دارد.
وی به افزایش سرانه اعتبارات هیئتهای ورزشی استان اشاره و اظهار کرد: سرانه اعتبارات هیئتهای ورزشی استان از طریق درآمدهای اماکن ورزشی و وزارت ورزش و جوانان تامین میشود که هرسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش مییابد.
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به طرح نیمه تمام ورزشگاه ۱۵ هزار نفری تربت جام اشاره و بیان کرد: این طرح از مهمترین طرحهای نیمه تمام استان است که ظرفیت ۱۵ هزار نفری آن به منظور اتمام و بهرهبرداری از آن به پنج هزار نفر کاهش یافته که برای تکمیل آن ۵۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.