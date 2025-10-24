پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان غربی بر حمایت دولت از گسترش و ایجاد بازارچههای مرزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس جمهور در جریان سفر یکروزه به آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان حاظر شد. آقای پزشکیان دراین جلسه از اهتمام دولت برای اتمام طرحهای نمیه تمام عمرانی کشور خبرداد و گفت: نباید تا اتمام این طرحها طرحهای جدیدی آغاز شود.
آقای پزشکیان بر صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در دستگاههای مختلف اجرایی و خصوصا بخش کشاورزی تاکیدکرد.
رئیس جمهور با اشاره به برنامه جامع دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: با توجه به کاهش محسوس بارندگی ضروری است الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این منطقه به صورت بنیادی بازطراحی شود.
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری هم دراین جلسه، آماری از شاخصهای مختلف توسعهای درآذربایجان غربی ارائه کرد.
توسعه زیرساختهای مرزی و توجه به بازارچههای مرزی از دیگر مسائلی بود که با حضور رئیس جمهور دراین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حضور در جمع فعالان سیاسی و گفتگوی تلویزیونی با مردم آذربایجان غربی از دیگر برنامههای سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی بود.