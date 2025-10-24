به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس جمهور در جریان سفر یکروزه به آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان حاظر شد. آقای پزشکیان دراین جلسه از اهتمام دولت برای اتمام طرح‌های نمیه تمام عمرانی کشور خبرداد و گفت: نباید تا اتمام این طرح‌ها طرح‌های جدیدی آغاز شود.

آقای پزشکیان بر صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های مختلف اجرایی و خصوصا بخش کشاورزی تاکیدکرد.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه جامع دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: با توجه به کاهش محسوس بارندگی ضروری است الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این منطقه به صورت بنیادی بازطراحی شود.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری هم دراین جلسه، آماری از شاخص‌های مختلف توسعه‌ای درآذربایجان غربی ارائه کرد.

توسعه زیرساخت‌های مرزی و توجه به بازارچه‌های مرزی از دیگر مسائلی بود که با حضور رئیس جمهور دراین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حضور در جمع فعالان سیاسی و گفتگوی تلویزیونی با مردم آذربایجان غربی از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی بود.