به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی مسابقات کشتی گورش ترکمنی در میان استقبال پرشور علاقه‌مندان در گنبدکاووس برگزار شد.

آدینه اراز جوانمردان دبیر انجمن گورش ایران گفت: در این مسابقات ۱۰۲ کشتی گیر در غالب ۱۶ تیم از استان‌های گلستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، سمنان، گیلان، اصفهان و منتخب عشایر در ۶ وزن با هم به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات کشتی گورش ترکمنی به ترتیب در وزن ۶۰ کیلوگرم علیرضا پناهی از بجنورد، وزن ۷۰ کیلو گرم یاسین حکمتی از آق قلا، وزن ۸۰ کیلو گرم جعفر چادرنشین از تیم عشایر، وزن ۹۰ کیلو گرم رشیدصحرایی از خراسان الف، در وزن ۱۰۰ کیلو گرم امیرچادرنشین از تیم عشایر و در وزن۱۰۰+ کیلوگرم عیسی روایی از خراسان الف به مقام قهرمانی دست یافتند.

ابراهیم ملاتش رئیس هیئت ورزش روستایی گنبدکاووس خاطرنشان کرد: در این مسابقات در هر وزن به نفرات اول تا هشتم جوایز نقدی به ترتیب نفر اول ۱۰۰ میلیون تومان، دوم ۵۰ میلیون، سوم ۲۵ میلیون، چهارم ۱۵ میلیون، پنجم ۱۰ میلیون، ششم ۵ میلیون، هفتم ۳ میلیون و نفر هشتم ۲ میلیون تومان اهدا شد.