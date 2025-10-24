پخش زنده
با آمدن میوههای رنگارنگ پاییزی و سبزیجات مخصوص ترشی، شور خرید و فروش هم این روزها در بازار مهاباد دو چندان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، پاییز، فصلی پر از رنگهای چشم نواز و روح بخش این روزها حال و هوای شهر و بازار را با جلوههای بی نظیرش تغییر داده است. درکنار میوههای رنگارنگ و متنوع، بازار ترشی هم داغ است. وجود میوههای پاییزی در سبد غذایی این فصل، سهم بسزایی درایجاد سلامتی دارند.
میوههای پاییزی پرخاصیت، سرشار از ویتامینها وآنتی اکسیدانهاست و از ابتلا به بیماریهای فصلی پیشگیری میکنند.