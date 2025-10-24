به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل نخست این پیکارها، امروز (۲ ابان) تیم فولاد هرمزگان در سالن فجر بندرعباس با یک گل مغلوب عرشیا شهر قدس شد.

دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس ۲ بر یک مقابل میزبان خود فولاد زرند کرمان نتیجه را واگذار کرد.

بیشتر بخوانید: بهره برداری از دو زمین ورزشی در بخش شمیل

بدین ترتیب در پایان نیم فصل نخست تیم فولاد هرمزگان با کسب ۱۹ امتیاز در مکان ششم و پالایش نفت بندرعباس با ۱۸ امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار گرفتند.