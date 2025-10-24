آسفالت راه دسترسی به روستای گاوخانه از مبدأ اراک به وسعت هزار ۳۰۰ متر در حال انجام است.

تعریض جاده، پاسخ به مطالبات گذشته؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان این که پیگیر مطالبات اهالی روستای گاوخانه هستیم، در حاشیه نشست با اعضای شورای اسلامی در دهیاری این روستا گفت: آسفالت راه دسترسی به این روستا از سمت اراک از مطالبات گذشته بود که به وسعت هزار ۳۰۰ متر در حال انجام است و همه مسیر تعریض هم می‌شود.

نادرقلی ابراهیمی با بیان اینکه ایجاد زیرگذر دسترسی در قسمت شمال روستا از دیگر درخواست‌های اهالی است، افزود: با حفر چاه جدید به میزان ۱۰ تا ۱۵ لیتر در روز به آب شرب روستا اضافه شده که از دیگر مطالبات است.

ابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد اماکن ورزشی، آموزشی و فرهنگی از دیگر درخواست‌ها است، گفت: به علت کمبود زمین در روستا، در حال بررسی موضوع با همکاری دستگاه‌های مربوطه هستیم.