دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران و نپال با پیروزی ملی‌پوشان کشورمان همراه بود و تیم ملی فوتبال کشورمان با دو پیروزی قهرمان این تورنمنت شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برای شرکت در تورنمنت سه جانبه به هند سفر کرده است، بعدازظهر امروز (جمعه دوم آبان) در دومین دیدار از این تورنمنت از ساعت ۱۶ به وقت تهران در ورزشگاه جواهر لعل نهرو به مصاف نپال رفت و در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر صفر سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

سارا دیدار، زهرا قنبری و شبنم بهشت گل‌های این دیدار را به ثمر رساندند.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار مقابل هند، موفق شدند این تیم را با نتیجه دو بر صفر شکست دهند و با پیروزی امروز برابر نپال قهرمان این تورنمنت شد.

تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در راستای آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا در چارچوب فیفادی ماه اکتبر در تورنمنت سه جانبه هند حضور یافت.