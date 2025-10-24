بازدید از روستاهای بخش آسمانآباد چرداول و تأکید بر رفع مشکلات مردم
در بازدید نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی از روستاهای بخش آسمانآباد شهرستان چرداول، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم و تحقق مطالبات آنان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این بازدید، موضوعاتی همچون بهسازی جاده آسمانآباد – سرابله – پل سیمره و نیز طرح آبرسانی به منطقه آسمانآباد مورد بررسی قرار گرفت.
«فریدون همتی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید گفت: اعتبار لازم برای توسعه راههای ارتباطی و تامین آب شرب این منطقه تامین شده است.
از دیگر برنامههای این سفر میتوان به افتتاح زمین چمن ورزشی مدرسه شهید غلامحسینی در روستای کول کول اشاره کرد که با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و تقویت نشاط اجتماعی در میان دانشآموزان منطقه صورت گرفت.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه از ناحیه صنعتی شباب بازدید کرد.