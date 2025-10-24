دیدار تیم چوکای تالش با تیم آسمان گلستان که قرار بود عصر امروز در ورزشگاه قاندمی بندرترکمن برگزار شود، به دلیل مهیا نبودن شرایط میزبانی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته سوم گروه دوم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی که قرار بود تیم چوکا تالش عصر امروز در ورزشگاه قاندمی بندرترکمن به مصاف تیم آسمان گلستان برود این مسابقه به دستور مسئولین برگزاری به دلیل مهیا نبودن شرایط میزبانی لغو شد.

رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور سه تیم گیلانی در دو گروه برگزار می‌شود.