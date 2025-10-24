پیروزی مدعیان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال
تیمهای مدعی لیگ برتر فوتسال ایران هفته سیزدهم رقابتها را با پیروزی به پایان رساندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز جمعه با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که در پایان تیمهای مدعی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند.
نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
گیتی پسند ۴ - ۱ پالایش نفت شازند
شهرداری ساوه ۳ - ۵ مس سونگون
بهشتی سازه گرگان ۴ - ۵ گهر زمین سیرجان
پردیس قزوین ۲ - ۵ سن ایچ ساوه
جواد الائمه شهرکرد ۰ - ۰ پالایش نفت اصفهان
فولاد هرمزگان ۰ - ۱ عرشیا شهرقدس
فولاد زرند ایرانیان ۲ - ۱ پالایش نفت بندرعباس
در جدول لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته سیزدهم، گیتی پسند با ۳۶ امتیاز در صدر جای گرفته است و مس سونگون با ۳۱ امتیاز نزدیکترین رقیب اوست. گهر زمین هم با ۲۶ امتیاز سوم است.